У місцях, які Путін відвідує найчастіше, навіть побудовані секретні станції і сполучні лінії.

31-річний росіянин Михайло Коротков багато років вистежував секретний потяг Путіна. Саме цей вид транспорту Путін обирає, коли їздить регіонами РФ.

На опублікованих в The Washington Post знімках помітно, що у Путіна - розкішний бронепоїзд без ідентифікаційних номерів і з завжди закритими вікнами.

У одного з вагонів є незвичний купол зверху - вважається, що там знаходиться спеціальне обладнання зв'язку.

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Під час пандемії коронавірусу Коротков помітив різке збільшення складу поїзда Путіна. "Він мчить, як божевільний, і всі інші заплановані поїзди поступаються йому дорогою", - прокоментував росіянин.

ЗМІ також писали, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін почав більше пересуватися Росією поїздом, а не, наприклад, літаком, оскільки залізничне сполучення важче вирахувати.

У місцях, які Путін відвідує найчастіше, навіть побудовані секретні станції і сполучні лінії, включаючи Ново-Огарьово під Москвою в 2015 році, Сочі в 2017 році і Валдай в 2019 році.

Путін в ізоляції - що відомо

Відомо, що російський президент фанатично обережний. Його навіть називають параноїком, коли справа стосується безпеки.

Під час пандемії коронавірусу Путін встановив у себе "дезінфекційний тунель" для знезараження відвідувачів аерозольними миючими засобами і ультрафіолетом. Іноді журналістам здавалося, що Путін тижнями залишався в ізоляції.

Ситуація загострилася, коли Путін почав програвати війну Україні. За словами наближених до нього людей, російський президент фактично не покидає бункер, облаштований десь в Уральських горах.

Коли ж главі Кремля доводиться відлучатися і виходити в люди, його оточують "статисти" і охоронці зі снайперами. Резиденцію Путіна оточили "установками" ППО.

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