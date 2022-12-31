Путіна слухала вилаштована у кілька рядів ряджена масовка - в російській формі і георгіївських стрічках.

Російський президент Володимир Путін виступив з новорічним зверненням перед нібито російськими військовими, які воюють проти України. Однак серед "бійців" помітили вже відомих "статистів".

На опублікованому кремлівським пулом відео Путін бажав якнайшвидшої "перемоги" бійцям "спеціальної операції", заявивши, що війна - "це необхідність".

"Так склалося, що без вашої активної підтримки не обійтися просто ніяк. Просто Росію підігнали до цієї межі", - пояснював свою агресію Путін.

Його слухала вилаштована у кілька рядів ряджена масовка - у російській формі і георгіївських стрічках.

"Або все здавати, або боротися, - продовжив Путін. - Але поки у нас є такі люди, як ви, звичайно, здавати нічого не можна, тільки боротися! Тільки вперед!"

Але в мережі впізнали деяких "бійців "СВО". Серед них - співробітниця Федеральної служби охорони РФ, котра регулярно з'являється в сюжетах з Путіним у різних образах.

Путін боїться публіки - що відомо

З початку коронавірусної пандемії Путін все частіше ізолюється від публіки. Навіть для пропагандистських сюжетів для зустрічей з Путіним наймають"статистів".

Окремо ЗМІ писали про таємний бункер Путіна в Уральських горах. На думку деяких російських політиків, таким чином глава Кремля намагається вберегтися від критики свого ж оточення або замахів на життя.

Цього року також скасовано - вперше за 10 років - новорічну "пряму лінію" Путіна з громадянами.

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