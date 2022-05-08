Офіційні цілі "операції" для населення незрозумілі і непривабливі.

Путінські пропагандисти вже не підтримують офіційну версію Москви про "денацифікацію", тепер тлумачать події як початок "переможної війни" зі США.

Про це пише видання "Можемо пояснити".

У першому випадку автори виявляють "сакральні смисли", у другому прямо рубають, що офіційна ціль "незрозуміла народу", і пропонують свої версії. Ті й інші z-автори сходяться на тому, що це остання, вирішальна битва, цитує видання слова російського соціолога Олени Іваницької.

В іншому випадку, на пропагандистському ресурсі РІА, йдеться про те, що "для нас перемога – це крах гегемонії США і найкраще — їхній розпад і ядерний контроль".

Тепер РФ виступає у ролі "третього Риму", покликаного зруйнувати "Карфаген", посилаючись на російського філософа-нациста Дугіна.

На думку автора, Третій Рим повинен затвердити новий світопорядок будь-якою ціною.

Понад те, російські пропагандисти стверджують, що "від перемоги Москви буде краще і Заходу: російський ведмідь просто перестане помічати "американську курку".

Про війну зі США і Заходом, причому ядерну, вже відкрито говорять і ТБ-пропагандисти в ефірах програм Дмитра Кисельова і Попова-Скабеевой.

На думку російського політолога Аббаса Галлямова, офіційні цілі "операції" для населення незрозумілі і непривабливі.

"Розширення" Криму коштом Херсонської області і вихід на межі Луганської та Донецької областей громадян РФ не надихнуть так, як Крим-2014. "А ще треба враховувати невдоволення військових, яких Путін кинув у бійню, не зумівши належним чином оцінити ситуацію в Україні", - додає експерт.

Як писав УНІАН, Кремль більше не вживатиме термін "денацифікація", яким пояснює аудиторії Путіна неспровокований напад на Україну і вбивство цивільних. Росіяни його просто не розуміють.

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