Жінка заявляє, що Путін – "від Бога", а Байден відправиться в пекло.

Пенсіонерка з російського громадського руху "загони Путіна" звернулася до президента США Джо Байдена, звинувативши його в тому, що він вчинив "багато зла", і пригрозивши йому пеклом.

Жінка на відео "На Байдена чекає суд!", поширеному рухом, згадує недавні атаки безпілотниками на Кремль, в яких Москва звинуватила Вашингтон, та інші події війни, розпочатої Росією проти України в 2014 році (у власній інтерпретації). Вона покладає провину за війну в Україні на американського лідера і погрожує "судом Божим".

"Ти відповідаєш, що нібито Росія напала на Україну. Ти що твориш! Ми заступаємося за людей. 9 років ти бив Луганськ, Донбас ти бив, Херсон! 9 років людей мучив! Скільки ти людей, дітей побив? Хіба можна! І що ти думаєш, за ці свої витівки ти в рай підеш? Ніколи. Там суддя один для всіх. Кожен понесе свою відповідь за себе, запам'ятай. Нікого ти не візьмеш туди, ні Зеленського, нікого. Один підеш і судити Бог буде всіх", – каже вона.

Відео дня

Російська пенсіонерка стверджує, що росіяни переможуть у війні проти України, і звинувачує Байдена в спробах захопити Росію в 1947 році (на той момент майбутньому президенту США було 5 років).

"Всьому світу треба покаяння. Чому вас стрясає, Америку, чому повені, чому це все твориться в Україні... Твоїми ж руками! Ти давно хотів, в 47-му році, ти хотів Росію. Не перемогли! У 45-му. Росія-матінка наша завжди була благословенна земля під Богом і завжди з Богом. Діди і прадіди наші не програли, і тепер наші сини і онуки не програють. ... Ти що думаєш, що переможе Україна? Ніколи в житті. Перемога була і буде за нами. Наш Путін теж від Бога, він веде хорошу політику", – каже жінка.

Удари безпілотниками по Кремлю - що потрібно знати

3 травня Росія заявила, що московський Кремль нібито був атакований безпілотниками. Згодом з'явилися відео атаки з кількох ракурсів.

Москва назвала інцидент замахом на президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що за ним стоїть Україна як виконавець і Вашингтон, який прийняв рішення про удар.

Російські чиновники у відповідь на атаку по Кремлю закликали завдати ударів по Україні. Зокрема, екс-президент РФ Дмитро Медведєв закликав убити Володимира Зеленського.

Українська сторона заявила, що не несе відповідальність за цей удар. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна не атакує ні президента Росії Володимира Путіна, ні Москву, а основною метою Києва є звільнення українських територій.

У США, коментуючи удар, заявили, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатися, а звинувачення Москви в причетності Вашингтона назвали безглуздими.

Британське оборонне відомство вважає, що Росія могла сама інсценувати цей удар. Американський інститут вивчення війни дійшов до аналогічних висновків і зазначив, що Кремль може використати це для пояснення масового скасування військових парадів на 9 травня, коли в країні відзначають День перемоги.

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