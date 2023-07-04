Засновнику ПВК "Вагнер" повернули всі гроші і майно, яке раніше російські силовики вилучили при обшуку його квартири в Санкт-Петербурзі та офісу медіагрупи "Патріот".

Засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину вдалося домогтися повернення близько 10 мільярдів рублів, а також цінностей, які вилучили в його квартирі та офісах в Санкт-Петербурзі 24 червня.

Раніше журналісти з'ясували, що Пригожин спішно закінчує справи у РФ й вивозить гроші "Вагнера". Так, за даними "Фонтанки", пригожинське майно повернули до вечора 2 липня.

Засновник ПВК "Вагнер" в цей час перебував у Москві. Гроші забирав його водій, маючи при собі довіреність, уточнює видання.

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"За інформацією "Фонтанки", до вечора неділі, 2 липня, Євгену Пригожину повернули всю суму і цінності. Однак на самій процедурі він не був присутній. За попередніми даними, бізнесмен перебував у Москві", - йдеться в повідомленні.

При цьому журналісти не в курсі, яким чином водій забирав таку кількість грошей, адже перераховувати всю суму було б занадто довго й одна людина навряд чи б впорався із загальною вагою готівкової суми, відзначають ЗМІ.

Обшуки у квартирі та офісах Пригожина - що забирали

Нагадаємо, що обшуки в офісах і квартирі Пригожина в Санкт-Петербурзі почалися 24 червня - в день завершення заколоту засновника ПВК "Вагнер".

Тоді у Пригожина вилучили 10 мільярдів рублів. Частину суми (4 мільярди рублів) знайшли в його "Газелі", яка була набита коробкою з грошима. Ще 6 млрд рублів Пригожин сховав у своєму мінівені, що знаходився на підземній парковці River Palace.

Також в офісі медіагрупи "Патріот" знайшли сотні тисяч доларів, 5 злитків золота, а також фальшиві документи.

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