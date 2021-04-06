Чоловік купив муляж гранати в Інтернеті, поклав його за школою, а через годину повідомив в поліцію про знайдене.

Охоронець московської школи поклав під будівлю школи муляж гранати і повідомив про загрозу теракту, щоб отримати подяку.

Про це повідомляє прес-служба УВС по південно-східному району столиці.

Проти 30-річного охоронця порушили кримінальну справу. Його звинувачують у завідомо неправдивому повідомленні про теракт. Зараз його відпустили під підписку про невиїзд, уточнює відомство.

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За словами обвинуваченого, він побачив на сайті приватної охоронної організації подяки за виявлення вибухових пристроїв. Потім він купив муляж гранати в Інтернеті, поклав його за школою, а через годину повідомив в поліцію про знайдене. Він хотів, щоб йому «дали подяку і відзначили в чопі».

Засуджений визнав свою провину в тому, що "зіграв у такий злий жарт, не подумавши". Весь час до приїзду поліції він стежив по камерах за територією, «щоб нікого не було, щоб нікого не налякати», уточнив охоронець.

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Автор: Денис Прядко