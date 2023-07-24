Найстаршого із затриманих - 22-річного Єгора Савельєва - за словами очевидця, катували електрошокером.

ЗМІ опублікували матеріал про справу проти підлітків, які, за версією слідства, нібито готували замах на главреда RT Маргариту Симоньян і творця проекту "Обережно, Media" Ксенію Собчак.

У тексті з посиланням на свідків "Медіазона" пише про тортури з боку силовиків по відношенню до затриманих. Один з очевидців повідомив виданню, що 18-річного Михайла Балашова, якого ФСБ називає "творцем неонацистського угруповання "Параграф 88"", жорстоко побили, вибиваючи з нього свідчення. Після інтенсивних допитів, за словами співрозмовника "Медіазони", у Балашова набрякли кисті рук, він трясся і "не міг зв'язати слів".

Тортури застосовували, за словами джерела, і до 22 - річного Єгора Савельєва - найстаршого із затриманих. "[Били] так, що він кричав на все приміщення, на весь відділ, на всю будівлю", - додав співрозмовник.

Відео дня

Ще один очевидець розповів "Медіазоні" про те, що під час допиту насильство застосовували і по відношенню до інших затриманих. "Я так дивлюся на нього: погляд порожній, у нього все [обличчя] набите", - описав свідок одного з неповнолітніх, затриманих у справі.

Підготовка нібито замаху на Симоньян і Собчак - деталі

Російські силовики 15 Липня стверджували, що нібито запобігли ліквідацію Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак. За відомостями ворожої сторони, до" злочину " причетні спецслужби України.

Радник глави офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив, що ці персонажі Києву точно не потрібні, вони "ні на що не впливають".

Вас також можуть зацикавити новини: