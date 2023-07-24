ЗМІ опублікували матеріал про справу проти підлітків, які, за версією слідства, нібито готували замах на главреда RT Маргариту Симоньян і творця проекту "Обережно, Media" Ксенію Собчак.
У тексті з посиланням на свідків "Медіазона" пише про тортури з боку силовиків по відношенню до затриманих. Один з очевидців повідомив виданню, що 18-річного Михайла Балашова, якого ФСБ називає "творцем неонацистського угруповання "Параграф 88"", жорстоко побили, вибиваючи з нього свідчення. Після інтенсивних допитів, за словами співрозмовника "Медіазони", у Балашова набрякли кисті рук, він трясся і "не міг зв'язати слів".
Тортури застосовували, за словами джерела, і до 22 - річного Єгора Савельєва - найстаршого із затриманих. "[Били] так, що він кричав на все приміщення, на весь відділ, на всю будівлю", - додав співрозмовник.
Ще один очевидець розповів "Медіазоні" про те, що під час допиту насильство застосовували і по відношенню до інших затриманих. "Я так дивлюся на нього: погляд порожній, у нього все [обличчя] набите", - описав свідок одного з неповнолітніх, затриманих у справі.
Підготовка нібито замаху на Симоньян і Собчак - деталі
Російські силовики 15 Липня стверджували, що нібито запобігли ліквідацію Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак. За відомостями ворожої сторони, до" злочину " причетні спецслужби України.
Радник глави офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив, що ці персонажі Києву точно не потрібні, вони "ні на що не впливають".