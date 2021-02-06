Історія набула розголосу після того, як фото рапорту на ім'я начальника відділення поліції було опубліковано в соцмережах.

У Челябінській області місцева мешканка поскаржилася в поліцію на те, що її зґвалтував кінь. Вона мала на увазі чоловіка на прізвисько "Кінь", проте в поліції зрозуміли скаргу громадянки в буквальному сенсі.

Про це повідомляє Российская газета.

Історія набула розголосу після того, як фото рапорту на ім'я начальника відділення поліції було опубліковано в соцмережах. У ньому зазначено, що 3 лютого о 23:35 до чергової частини відділу поліції «Південний» ОМВД по Міасу надійшов дзвінок від 46-річної жінки, яка повідомила про те, що «цей кінь її зґвалтував».

"В ході перевірки встановлено, що жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. У повідомленні про злочин вона не назвала анкетні дані кривдника, а скористалося неформальною лексикою», - пояснили в місцевій поліції.

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Надалі факт злочину не підтвердився. З'ясувалося, що згаданий жінкою чоловік має неформальне прізвисько Кінь.

Разом з тим, як встановила перевірка, службове повідомлення про злочин сфотографував і розмістив в соцмережах вільнонайманий працівник ВМВС. За це винний буде звільнений з органів внутрішніх справ з негативних підстав, а його керівники притягнуті до дисциплінарної відповідальності, зазначили в ГУ МВС регіону.

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Автор: УНІАН