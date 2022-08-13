Спочатку окупант намагався довести, що відправився на війну "не заради грошей", але потім йому все-таки вдалося скласти логічний ланцюжок.

Полонений окупант Михайло Тімашов розповів журналісту Володимиру Золкіну, навіщо він приїхав в Україну. Спочатку росіянин намагався брехати, але через свою ж дурість не зумів знайти собі виправдання.

Відео, на якому окупант епічно розмірковував про свої мотиви, з'явилося на YouTube-каналі Золкіна.

Полонений стверджував, що відправився на війну в Україну "не заради грошей". При цьому він зазначив, що йому хотілося "на щось жити", тому він і пішов на службу за контрактом. У його місті (Пскові) платили дуже мало, а коли окупант став служити, то він почав отримати "хоч якісь" гроші.

Золкін резюмував, що Тімашов відправився в Україну заради грошей. Однак окупант намагався довести, що це не так.

Полонений виправдовувався, але Золкін допоміг йому скласти адекватний логічний ланцюжок. У підсумку окупант все-таки визнав, що він відправився воювати заради грошей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії родичі загиблих в Україні окупантів отримують "похоронки" з СРСР.

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