Злому піддалися пропагандистські телеканали.

Невідомий хакери зламали телебачення у Красноярському краї. Російським глядачам показували ролик з українськими військовослужбовцями і "Лебедине озеро".

Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал Борус. За їхніми даними, в Мініно і Красноярську мовлення перервалося на телеканалах "Перший", "СТС", "Зірка", "Питання і відповіді", "РЕН ТВ" та інших. У другій частині відео транслювали кадри балету "Лебедине озеро".

Росіянам показали відео з кадрами роботи українських військовослужбовців. Потім з'явився напис "Прийшов час відплати" і шеврон військової розвідки України.

Як хакери зламують російські телеканали

Як відомо, російські телеканали і радіостанції не вперше піддаються хакерській атаці за час повномасштабної війни.

Минулої зими в Криму включили звернення глави української розвідки Кирила Буданова, який попередив, що Україна обов'язково поверне собі всі окуповані Росією території.

Навесні невідомі зламали ряд російських телеканалів, щоб "попередити" глядачів про тривогу, небезпеку удару по території Росії і необхідність терміново пройти в укриття.

Влітку на радіо транслювали "екстрене звернення Путіна", в якому йшлося про загальну мобілізацію та нібито вторгнення України на територію Росії.

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