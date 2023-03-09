Людей закликали пройти в укриття.

Хакери зламали російські телеканали і транслювали повідомлення про удар по території Росії і карту тривог.

Відомо, що повідомлення з текстом "Всі негайно в укриття!" з'явилися на телеканалах у Свердловській області. У місцевому МНС заявили, що інформація не відповідає дійсності. "На території Свердловської області в результаті злому серверів радіостанцій і телеканалів в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що подібне повідомлення з'явилося в ефірі московських радіостанцій і телеканалів. У Росії сказали, що це сталося через злам серверів.

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"Увага! Екстрене повідомлення! Стався удар! Терміново пройти в укриття, провести герметезацию приміщення. Використовуйте протигази всіх типів, при їх відсутності - ватно-марлеві пов'язки. Прийняти таблетки калію йодиду. Зберігайте спокій", - говорилося в повідомленні.

Тривоги в Росії

Як відомо, за час повномасштабної війни на території Росії та в окупованому Криму хакери транслювали звернення до росіян та кадри війни в Україні.

В кінці лютого вони крутили повідомлення про повітряну тривогу і загрозу ракетного удару по телебаченню і радіо в Бєлгородській, Ленінградській і Московській областях.

Нещодавно в Криму на радіостанціях прозвучало звернення глави ГУР Кирила Буданова, в якому він попередив, що всі окуповані території повернуться додому назавжди.

Також українські хакери зламали брифінг російського МЗС, щоб нагадати, що Росія - держава-терорист.

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