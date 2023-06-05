Російський диктатор у зверненні попереджав, що ЗСУ "вторглися на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей".

У регіонах РФ по радіо пролунало "екстрене повідомлення президента Росії", в якому Володимир Путін оголошував про вторгнення України в кілька прикордонних областей і початок загальної мобілізації. Росіяни поділилися записом цього повідомлення в соцмережах.

"Росіяни, співгромадяни, брати і сестри, сьогодні о 4 ранку українські війська, озброєні блоком НАТО за згодою і за підтримки Вашингтона, вторглися на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Наші прикордонники і збройні сили дали гідну відсіч, що перевершує силу агресора. На території Курської, Бєлгородської та Брянської областей ведено воєнний стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію, оскільки для перемоги над небезпечним і підступним ворогом нам потрібно буде об'єднати всі сили Російської Федерації. Прошу жителів Курської, Бєлгородської та Брянської областей евакуюватися вглиб території Росії, дотримуючись порядку і спокою, неухильно виконувати розпорядження місцевих військових адміністрацій, організовано залишати місця свого проживання заради збереження життя, дати можливість російським солдатам захищати землю від українських нацистів. Ворог буде розбитий, перемога за нами", – йдеться у зверненні Путіна, яке транслювалося по радіостанціях.

У Кремлі заявили. що радіостанції були зламані, але зараз контроль відновлений. Звернення Путіна його прес-секретар Дмитро Пєсков назвав фейком, пише пропагандистське агентство ТАСС.

"[Звернення] точно не було. Дійсно, в деяких регіонах був злом. Зокрема, я знаю, що був злом на радіо "Мир" і в деяких мережах. Зараз це все вже ліквідовано, взято під контроль. Зараз розбираються служби", – сказав представник Кремля.

Бєлгородська влада заявила, що евакуації та мобілізації немає, і в область ніхто не вторгався.

"Інформація про вторгнення українських військ в Бєлгородській області, введення воєнного стану, загальної мобілізації та евакуації регіону вглиб Росії – фейк", – йдеться в повідомленні оперативного штабу області.

Влада Воронезької області також заявила, що ситуація в регіоні під контролем адміністрації та правоохоронних органів.

Атаки хакерів на росіян - що повідомлялося

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну в окупованому Криму прозвучало звернення глави ГУР МО Кирила Буданова про швидку деокупацію півострова та інших захоплених росіянами територій.

Через кілька днів росіян "підбадьорили" повідомленнями про повітряну тривогу і загрозу ракетного удару, які транслювалися по телебаченню і радіо.

У квітні хакери "допомогли" волонтеру з РФ, який збирався замовити дрони для окупантів. Завдяки цьому втручанню замість спорядження для окупантів він отримав партію іграшок для дорослих.

Наприкінці травня на сайті резиденції Патріарха РПЦ Кирила "благословили контрнаступ ЗСУ". На сторінках сайту розмістили молитви на підтримку України та контрнаступу.

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