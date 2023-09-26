За його словами, фінансово з території Росії українським воїнам допомагають понад 25 тисяч росіян.

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов влаштував нову істерику. Цього разу він оскаженів через донати росіян на ЗСУ.

Під час однієї з пропагандистських програм Соловйов заявив, що серед росіян є чимало людей, які підтримують Збройні сили України фінансово.

"25 тисяч, як повідомили компетентні органи, російських громадян із території Росії направляють гроші на підтримку ЗСУ. 25 тисяч зрадників, нацистів у нашій країні", – заявив Соловйов, припустивши, що це мінімальні цифри.

Останні фейки роспропаганди

Російські пропагандисти постійно запускають безглузді вкиди. Нещодавно росіяни запустили фейк про те, що очільник української розвідки нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення". За їхніми словами, він "у комі".

18 червня німецьке видання Stern, яке рашисти називали першоджерелом інформації про поранення Буданова, спростувало цей російський фейк.

19 червня Буданов з усмішкою на обличчі прокоментував виданню Kyiv Post заяви пропагандистських ЗМІ РФ про його смерть. Він пожартував, що в Україні формується "загін безсмертних", які будуть переслідувати росіян у страшних снах.

Вас також можуть зацікавити новини: