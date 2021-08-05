Масове вбивство в Росії міг скоїти чоловік, який пробув за ґратами 18 років, з'ясували журналісти.

У російському селі Джирим, яке знаходиться у Ширінському районі Республіки Хакасія вбито п'ять осіб – на території одного з домоволодінь знайдені мертвими господиня будинку, її чоловік, син, маленька внучка та брат чоловіка. На тілах були колото-різані рани.

Правоохоронці дізналися про масове вбивство у четвер, 5 серпня, розпочато справу за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу (вбивство двох та більше осіб й малолітнього), йдеться на сайті Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ у Красноярському краю та Республіці Хакасія.

У скоєнні злочину підозрюють жителя Ширінського району, 1985 року народження, якого раніше судили за скоєння особливо тяжких злочинів. Підозрюваного затримали.

Читайте такожЗакопав живцем: росіянин жорстоко вбив друга за борг у 7 доларівМожливий зловмисник – Панов. Чоловік у минулому зарізав двох жінок та пробув за ґратами 18 років, йдеться у Telegram-каналі 112.

"...Як тільки він вийшов на свободу, вломився у чужий будинок та вбив сім'ю Хничевих – чоловіка, жінку, їхніх двох дітей та брата глави сім'ї", – наголошується у повідомленні.

За відомостями каналу, жертв могло бути більше – чоловік бігав по всьому населеному пункту й стукав у двері, але скрізь було замкнено.

Зловмисника потім нібито збили на машині місцеві жителі. "Спійманий Панов, лежачи на Землі, обіцяв помститися", – йдеться на каналі.

Нагадаємо, у Росії за вбивство двох та більше осіб й малолітнього загрожує до 20 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення.

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Автор: Екатерина Присяжнюк