Вчені з'ясували вік вірусу Ебола

Раніше вважалося, що сучасні філовіруси з'явилися близько 10 тисяч років тому, одночасно з виникненням сільського господарства. Але американські вчені відсунули цей процес набагато раніше - до епохи, коли на Землі з'явилися людиноподібні мавпи.

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Дерек Тейлор і Джеремі Брюнн працювали з "викопними генами" - фрагменти генетичного матеріалу, які потрапили в ДНК ссавців під час вірусної інфекції. Один такий филовірусний ген (VP35) виявився в одному і тому ж місці в геномі двох видів хом'яків і двох видів полівок. Вірус потрапив до тварин ще до того, як ці гризуни стали окремими видами (16-23 мільйона років тому), уклали вчені.

"Шанси на те, що вірусний ген вставить себе в одне і те ж місце у різних видів різний час мізерно малі. Швидше за все, включення відбулося у спільного предка гризунів", - зазначає Тейлор. Викопний VP35 з генетичної точки зору до Еболи ближче, ніж до Марбургу - тобто, вже в міоцені ці віруси почали розходитися.

Вивчення найдавнішого минулого вірусів може допомогти людству в боротьбі з нинішньою епідемією: дані про зв'язки Еболи і Марбурга знадобляться для створення єдиної вакцини від обох хвороб, стверджує Тейлор.

Також нові знання про минулі жертви філовірусів підкажуть, які сучасні види можуть приховувати в собі невідомих родичів вірусу Ебола, передає Lenta.ru.

"Коли вчені вперше почали шукати середовище для вірусу, вони носилися по джунглях, хапаючи все, що траплялось під руку: ссавці, комахи, інші організми. Чим більше нам відомо про еволюцію відносин вірусів з їх господарями, тим швидше ми зрозуміємо, які ще фактори діють у системі", - повідомив Тейлор.