В роботі Facebook і Instagram стався збій по всьому світу

Через кілька хвилин соцмережі відновили роботу, в Україні вони поки що працюють без збоїв.

В соціальних мережах Facebook і Instagram стався збій. Головна сторінка Facebook не відкривалася, а стрічка Instagram не оновлювалася. Збій в значній мірі торкнувся материкової Європи і Південно-Східної Азії, передає The Sun. За повідомленнями ЗМІ, через кілька хвилин соцмережі відновили роботу. Читайте такожВід Facebook вимагають закрити месенджер для дітей При спробі зайти в Facebook сторінка не завантажувалася і з'являлося повідомлення: «Вибачте, щось пішло не так». При спробі оновити Instagram з'являлися повідомлення: «Не вдалося оновити стрічку». В Україні поки що ці соцмережі працюють без збоїв. Раніше в роботі соцмережі "Вконтакте" стався збій.

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