В роботі Facebook і Instagram стався збій по всьому світу

15:10, 22 лютого 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Збій в значній мірі торкнувся материкової Європи і Південно-Східної Азії, передає The Sun. За повідомленнями ЗМІ, через кілька хвилин соцмережі відновили роботу.

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При спробі зайти в Facebook сторінка не завантажувалася і з'являлося повідомлення: «Вибачте, щось пішло не так». При спробі оновити Instagram з'являлися повідомлення: «Не вдалося оновити стрічку».

В Україні поки що ці соцмережі працюють без збоїв.

Раніше в роботі соцмережі "Вконтакте" стався збій.

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Теги: #збій в роботі Facebook#Facebook і Instagram збій