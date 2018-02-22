В роботі Facebook і Instagram стався збій по всьому світу
15:10, 22 лютого 2018Наука та IT
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Через кілька хвилин соцмережі відновили роботу, в Україні вони поки що працюють без збоїв.
Ілюстрація / REUTERS
В соціальних мережах Facebook і Instagram стався збій. Головна сторінка Facebook не відкривалася, а стрічка Instagram не оновлювалася.
Збій в значній мірі торкнувся материкової Європи і Південно-Східної Азії, передає The Sun. За повідомленнями ЗМІ, через кілька хвилин соцмережі відновили роботу.
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При спробі зайти в Facebook сторінка не завантажувалася і з'являлося повідомлення: «Вибачте, щось пішло не так». При спробі оновити Instagram з'являлися повідомлення: «Не вдалося оновити стрічку».
В Україні поки що ці соцмережі працюють без збоїв.
Раніше в роботі соцмережі "Вконтакте" стався збій.
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