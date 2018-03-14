Кембриджський університет випустив сентиментальне відео в пам'ять про Стівена Хокинга

В університеті відзначили, що вчений не лише здійснював важливі відкриття, але і намагався пояснювати складні наукові ідеї широкому загалу.

Друзі і колеги з Кембриджського університету вшанували пам'ять видатного фізика Стівена Хокінга, який помер сьогодні у віці 76 років. На сторінці університету в Facebook оприлюднено відео, підготовлене в пам'ять про вченого.

Читайте також"Продовжуйте летіти, як супермен у мікрогравітації": у NASA відреагували на смерть Стівена Хокінга (відео)У заяві, опублікованій на сайті університету, вказується, що Хокінг вважався одним із найблискучіших умів свого часу, і був відомий у всьому світі за його внесок в науку, книги, появи на телебаченні, лекції та біографічні фільми. Вчений залишив після себе трьох дітей та трьох онуків.

Відзначається також, що Хокінг заклав новий грунт для розуміння базових законів існування всесвіту. Зокрема, встановив, що чорні діри мають температуру і випромінюють радіацію, відому сьогодні як «випромінювання Хокінга».

В той же час, він намагався пояснювати складні наукові ідеї широкій аудиторії за допомогою популярних книг, найвідомішою з яких є «Коротка історія часу».

Відзначимо, в 1966 році Хокінг отримав у коледжі Трініті-хол Кембриджського університету ступінь доктора філософії. Надалі, він став одним з найвідоміших його професорів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть видатного англійського фізика-теоретика і популяризатора науки Стівена Хокінга. Вчений помер у себе вдома в Кембриджі на 77 році життя.