Ілон Маск розповів про новий "божевільний" спосіб збереження другого ступеня ракети

09:00, 16 квітня 2018
Наука та IT
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Ілон Маск / REUTERS

"Це може здатися божевіллям, але SpaceX спробує повернути з орбітальної швидкості другий ступінь, використовуючи гігантську кулю для вечірок", - написав Маск.

Скріншот twitter.com/elonmusk

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня пройшов вдалий запуск SpaceX ракети Falcon 9 з космічним транспортним кораблем Dragon, який доставив на МКС 2,6 т вантажу.

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Теги: #Ілон Маск