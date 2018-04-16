Ілон Маск розповів про новий "божевільний" спосіб збереження другого ступеня ракети
09:00, 16 квітня 2018Наука та IT
9909
SpaceX використає гігантську повітряну кулю при запуску ракети, повідомив Маск.
Ілон Маск / REUTERS
Глава SpaceX Ілон Маск заявив, що його компанія після космічного старту збереже другий ступінь ракети-носія за рахунок використання гігантської повітряної кулі. Про це він написав у Twitter.
"Це може здатися божевіллям, але SpaceX спробує повернути з орбітальної швидкості другий ступінь, використовуючи гігантську кулю для вечірок", - написав Маск.
Скріншот twitter.com/elonmusk
Як повідомляв УНІАН, 2 квітня пройшов вдалий запуск SpaceX ракети Falcon 9 з космічним транспортним кораблем Dragon, який доставив на МКС 2,6 т вантажу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter