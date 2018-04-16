Ілон Маск розповів про новий "божевільний" спосіб збереження другого ступеня ракети

SpaceX використає гігантську повітряну кулю при запуску ракети, повідомив Маск.

Глава SpaceX Ілон Маск заявив, що його компанія після космічного старту збереже другий ступінь ракети-носія за рахунок використання гігантської повітряної кулі. Про це він написав у Twitter.

"Це може здатися божевіллям, але SpaceX спробує повернути з орбітальної швидкості другий ступінь, використовуючи гігантську кулю для вечірок", - написав Маск.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня пройшов вдалий запуск SpaceX ракети Falcon 9 з космічним транспортним кораблем Dragon, який доставив на МКС 2,6 т вантажу.