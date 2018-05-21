У США запустили космічну ракету, яку допомагала будувати Україна (відео)

В ракеті на МКС полетять їжа та деталі для наукових експериментів. Перший ступінь ракети для НАСА спеціально побудувала Україна.

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) на космодромі Воллопс (штат Віргінія) запустило ракетоносій Antares, складові частини якого були виготовлені за участю українських підприємств, таких як Конструкторське бюро «Південне», «Південний машинобудівний завод ім. Макарова »та інші.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Ракета Antares доставить на орбіту і Міжнародну космічну станцію корисний вантаж вагою понад 3,3 тонн, в тому числі науково-дослідницьке обладнання, матеріали, а також продукти харчування для екіпажу.

Раніше повідомлялося, що ракетоносій Antares був створений американською корпорацією Orbital ATK за участю іноземних партнерів, в тому числі ряду українських підприємств.

Основна конструкція першого ступеня ракети був розроблена конструкторським бюро «Південне» і виготовлені на «Південному машинобудівному заводі ім. Макарова »у співпраці з українськими підприємствами« Хартрон-АРКОС »(Харків),« Хартрон-ЮКОМ »(Запоріжжя),« РАПІД »(Чернігів) та ін. Українські фахівці брали активну участь у випробуваннях Antares, які проводилися в США.

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Раніше повідомлялося, що новий космічний телескоп TESS, призначений для пошуку потенційно придатних для життя планет, вийшов на робочу орбіту і зробив перший тестовий знімок.