Експерти: роботизація призведе до зростання рабства і торгівлі людьми у бідних країнах

У дослідженні говориться, що найбільше можуть постраждати робітники, зайняті в таких сферах, як сільське господарство, промислове виробництво, будівництво, роздрібна торгівля і сфера послуг.

Британська компанія Verisk Maplecroft, що спеціалізується на консультуванні в області ризиків, випустила доповідь про те, як зростання автоматизації на виробничих підприємствах в бідних країнах може негативно позначитися на стані ринку праці.

Як передає "Комерсант", дослідники відзначають, що в найближчі 20 років у таких країнах, як В'єтнам, Індонезія, Таїланд і Камбоджа через автоматизацію можуть втратити робочі місця 56% нинішніх робочих найбільших місцевих виробничих центрів. Враховуючи стан економіки та місцевих ринків праці, дослідники вважають, що це призведе до зростання рабства і торгівлі людьми.

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Експерти стверджують, що люди, які втратили роботу та не мають належної кваліфікації для швидкої адаптації або не володіють належним рівнем соціальної підтримки, будуть змушені конкурувати за робочі місця з низькою оплатою і кваліфікацією. Це скоріше за все призведе до зростання експлуатації таких робітників.

У дослідженні говориться, що найбільше можуть постраждати робітники, зайняті в таких сферах, як сільське господарство, промислове виробництво, будівництво, роздрібна торгівля і сфера послуг. Особливо можуть постраждати працівники, зайняті на підприємствах з пошиття одягу та взуття.

Експерти стверджують, що урядам варто вжити заходів для адаптації та освіти майбутніх поколінь, а компаніям, які впроваджують нові технології - робити цей процес поступовим.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно компанія Disney представила роботів-каскадерів, які замінять людей.