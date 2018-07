Археологи знайшли крихти хліба, який випекли до появи сільського господарства

Знайдені вченими крихти схожі на ті, що накопичуються на дні кухонного тостера, з тією тільки різницею, що датовані вони віком 14,4 - 4 тисяч років до появи в регіоні сільського господарства.

Перший хліб, спечений людиною, відносять зазвичай до початкового етапу розвитку сільського господарства і одомашнення таких рослин, як пшениця. Однак нова знахідка, зроблена на Близькому Сході, - обпалені камені стародавньої печі зі слідами їстівних рослин - датується 4 тисячами роками раніше. Про це археологи з Данії та Великобританії пишуть у статті, опублікованій в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Як передає Naked Science, учені з Університетського коледжу Лондона і Копенгагенського університету досліджували стоянку Шубайка 1 (Shubayqa 1) у пустелі на півночі Йордану. Знамените місцезнаходження артефактів і останків, що йдуть в епоху до неолітичної революції (між 11,6 і 14,6 тисячами років тому), відносять до натуфійської культури. Її представники ще не знали сільського господарства. Займаючись мисливством, рибальством і збиральництвом, вони цілеспрямовано збирали і зберігали місцеві злаки, а крім того, були надзвичайно близькі до їх обробітку. У всякому разі, вони вже пекли хліб.

Судячи з усього, люди залишили місце у великому поспіху: кам'яна піч, вивчена Тобіасом Ріхтером (Tobias Richter) і його колегами, зберегла залишки їжі, яка готувалася на двох жаровнях. Археологи звернули увагу на те, що ці залишки були не звичайним обпаленим листям або насінням, а, швидше, нагадували згорілі борошняні крихти і пил, які зазвичай скупчуються на дні кухонного тостера. З тією тільки різницею, що датовані вони віком 14,4 - 4 тисяч років до появи в регіоні сільського господарства.

Обгорілі фрагменти були ретельно розглянуті під електронним мікроскопом, і автори вирішили, що як мінімум 24 з них - залишки простого бездріжджового хліба, схожого на східну піту. Структура помічених у ньому рослинних клітин близька до злаків: пшениці, жита, проса, вівса - хоча збереження їх, звичайно, не дозволяє в точності ідентифікувати використані натуфійцями рослини.

