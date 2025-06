Акаунт Prince of Persia в X шокував фанатів новим постом, але, виявилося, це була помилка

Зате Ubisoft зайвий раз підтвердила, що вона все ще працює над римейком Sands of Time.

Ubisoft раптово нагадала, що ремейк Prince of Persia: The Sands of Time все ще в розробці. В офіційному акаунті гри з'явилося коротке повідомлення, мовляв команда працює, але новин немає.

На перший погляд, виглядає дивно, але річ у тім, що тижнем раніше в соцмережах Ubisoft випадково опублікували тизер із текстом "щось ховається в цих водах".

Фанати вирішили, що це натяк на Sands of Time, але пізніше з'ясувалося, що пост взагалі призначався для іншої гри Ubisoft - For Honor, і потрапив не туди.

Відео дня

У результаті Ubisoft довелося вдавати, що все під контролем. Компанія написала, що над римейком працює команда, якій не байдуже, і порадила гравцям поки що переключитися на The Rogue Prince of Persia, спін-офф, який ось зовсім недавно вийшов.

Ремейк Sands of Time спочатку мав вийти ще 2021 року, але відтоді гру неодноразово відкладали. Проєкт змінив кілька студій, повністю перезапускався і в підсумку отримав новий орієнтир - 2026 рік.

Раніше ми розповідали, що Ubisoft вперше пропустила свою конференцію Ubisoft Forward. Як вважає журналіст Стівен Тотіло, у компанії просто немає достатньої кількості релізів на 2025 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: