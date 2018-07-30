Вчені розробили шкалу для оцінки сигналів інопланетян: від "нічого цікавого" до "воно тисне мені руку"

Автори пояснюють, що шкала знадобиться для того, щоб правильно розставляти пріоритети в дослідженні космічних сигналів, які можуть надсилати інші цивілізації.

Коли команда російських астрономів у 2015 році перехопила за допомогою телескопа на Кавказі загадковий сигнал з далекої зірки, дуже швидко з’явилися розмови про контакт з інопланетянами. Дехто цікавився% чи справді позаземна цивілізація намагається налагодити зв’язок з людьми?

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Відповідь з’явилася досить швидко. Спостереження за допомогою інших телескопів не підтвердили існування сигналу, виявленого росіянами. І дослідники дійшли висновку, що джерелом було щось значно ближче. Приміром, сигнал міг з’явитися через глюк в електроніці телескопа чи від руху літака неподалік.

І це був не перший випадок, коли суспільне захоплення загадковими сигналами з космосу закінчувалося розчаруванням, оскільки джерелом виявлялося щось менш цікаве, пише The Guardian.

Розуміючи, що все більше фальшивих контактів прибульців буде у майбутньому, вчені розробили свій аналог шкали Ріхтера для оцінки позаземних сигналів. Згідно з новою системою оцінювання, 0 балів означає «тут немає нічого цікавого», а максимальні 10 балів дорівнюють події на кшталт «інопланетна станція на орбіті Землі» чи «прибулець тисне мені руку». Так суть системи пояснив один з авторів шкали Дункан Форган з Центру дослідження екзопланет Університету Сент-Ендрю.

Існує багато альтернативних пояснень, які варто врахувати кожного разу, коли фіксується нібито позаземний сигнал.

«Можуть бути проблеми з телескопом або ж радіо-частоти можуть надходити від чогось на Землі. Може здатися, що знайшлися прибульці, але насправді це була стоянка таксі», - пояснив Форган.

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Нова шкала отримала назву Rio 2.0. Вона призначає бали виявленим ППР-сигналам (абревіатура від «пошук позаземного розуму») з урахуванням як можливого значення так і рівня вірогідності того, що джерело – не людське і неземне.

«Ми маємо справу з надзвичайними заявами, тому потрібні надзвичайні докази, які б їх підтверджували. За ідеальних умов це означає, що повинно бути багато випадків спостереження за допомогою багатьох інструментів. Крім того, ці спостереження повинні провести різні команди із застосуванням однакових інструментів», - пояснив Форган.

Таким чином, вчені можуть заявляти про виявлення цікавого сигналу з будь-яким значенням за шкалою Rio, але цю оцінку ще повинні підтвердити інші вчені.