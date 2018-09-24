Вчені заявили, що перша експедиція на Марс стане для космонавтів останньою

Фахівці пояснили, чому людям не вдасться дістатися до Червоної планети.

Вчені Європейського космічного агентства переконані, що сучасна наука і технології не дозволяють вирішити питання безпечної доставки людини на Марс.

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ESA (European Space Agency) опублікувало доповідь, згідно з якою перша експедиція на Червону планету стане для космонавтів останньою.

У доповіді говориться, що тільки за перші шість місяців майже річного польоту екіпаж космічного корабля отримає на 60% більше радіації, ніж за всю професійну кар'єру.

Вчені проекту ExoMars провели експерименти на десятках тварин. За їхніми підрахунками, дози радіації, які накопичаться в організмі астронавтів у відкритому космосі, будуть в кілька сотень разів більші, ніж кількість радіації, нагромаджена людьми за той же час перебування на Землі.

Відзначається, що ефективного захисту від радіації в космосі не існує. Відповідні технології є, однак вага протирадіаційної "оболонки" - кілька сотень тон. Для її виведення на орбіту і складання буде потрібно кілька років і близько десяти надважких ракет.

Накопичена радіація в організмі космонавтів підніме ймовірність утворення злоякісних пухлин практично до 100%.

На думку дослідників, такий вплив вб'є більшу частину космонавтів по дорозі на Червону планету. Ті, кому вдасться вижити під час польоту, помруть вже на поверхні Марса.

Як повідомляв УНІАН, фахівці NASA дійшли висновку, що подорож на Марс може завдати шкоди мозку людини. Зокрема, в ході 30-денного експерименту, що симулює умови життя на Червоній планеті, частина лівого гіпокампу учасників скоротилася на 3%.