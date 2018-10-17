Білл Гейтс і екс-голова ООН збирають команду для порятунку світу

В спеціальну комісію увійдуть колишні мери міст, лідери країн і економічні професіонали.

Цього місяця Міжурядова панель з кліматичних змін (IPCC) оприлюднила звіт, в якому вказала, що у людства лишилися лічені роки для того, щоб врятуватися від нищівних повеней, штормів, пожеж, посухи і надзвичайних злиднів, які от-от охоплять світ через зміну клімату.

Прогноз був настільки страшним, що дав поштовх одній з останніх спроб допомогти світу пережити катастрофи, які насуваються, пише Business Insider.

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Для цього засновник Microsoft Білл Гейтс, колишній Генеральний секретар Пан Гі Мун і голова Світового банку Крісталіна Георгієва створили «Глобальну комісію з адаптації».

«Ми зараз переживаємо момент високого ризику і великих надій», - сказав Гейтс перед оголошенням про створення «Комісії» в Гаазі.

«Нам потрібні політичні підходи, які б допомогли найбільш уразливому населенню адаптуватися. І нам потрібно подбати про те, щоб уряди і інші гравці підтримували інновації і допомагали втілити їх для людей і в місцях, де вони найбільше потрібні», - додав він.

Для цього новостворений орган розпочинає роботу над дворічним планом. На першому етапі приблизно один рік піде на дослідження і розробку найкращих шляхів пристосування до життя у більш спекотному світі. Наступного вересня будуть представлені найкращі ідеї для цього на Кліматичному саміті Генеральної асамблеї ООН. А потім почнеться другий етап дій, під час якого всі ці ідеї будуть втілюватися по всьому світі.

«Якщо всі зроблять свій внесок, ми можемо скоротити викиди вуглекислого газу, збільшити доступ до необхідної енергії, допомогти фермерам по всьому світі вирощувати більші врожаї», - сказав Гейтс.

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Для деяких зон на екваторі можуть знадобитися нові аграрні технології. Приміром, там можна буде вирощувати кукурудзу і каву, модифіковані для більшої витривалості до посухи. На інших прибережних територіях можна було б насадити дерев, щоб скоротити наслідки нищівних повеней і заощадити на побудові захисних споруд. В містах нова «Комісія» може запропонувати нові більш жорсткі правила забудови для скорочення викидів.

«Ми останнє покоління, яке може змінити напрям кліматичних змін. І ми перше покоління, якому доведеться жити з їхніми наслідками», - пояснила Георгієва.

Йдеться про те, що людству від тепер доведеться якомога швидше пристосовуватися до життя у більш гарячому світі і водночас скорочувати викиди, щоб планета не нагрівалася більше. «Комісія» допускає, що, вірогідно, вже надто пізно, щоб зупинити всі кошмарні речі, які насуваються на нас через зміну клімату.