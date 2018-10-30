Зонд NASA, покликаний "доторкнутися до Сонця", побив рекорд близькості до зірки

Зонд "Паркер" також встановив новий рекорд швидкості для об'єкта, коли-небудь створеного руками людини: близько 70 км/с.

Місія НАСА, надіслана до Сонця два з гаком місяці тому, наблизилася до нашої зірки на рекордно близьку відстань - і продовжує рух.

Попередній рекорд належав спільному американсько-німецькому супутнику «Геліос-2»: у 1976 році той наблизився до Сонця на 42,73 млн км. Про це пише Бі-бі-сі.

"Паркер", завдання якого - "доторкнутися до Сонця", пролетівши крізь сонячну корону, - повинен підлетіти до зірки приблизно в сім разів ближче. В точці найбільшого наближення апарат буде відокремлювати від поверхні Сонця близько 6 млн км - це в 25 разів ближче, ніж орбіта нашої планети.

Попутно "Паркер" встановив новий рекорд швидкості для об'єкта, коли-небудь створеного руками людини: близько 70 км/с.

Цей рекорд також протримався недовго: у міру наближення до Сонця апарат продовжує прискорюватися, і, згідно з розрахунками, його пікова швидкість складе близько 190 км/с (приблизно 680 тисяч км/год).

"Паркер" повинен відповісти на кілька запитань, зокрема, чому прискорюється сонячний вітер, і як зарядженим частинкам вдається досягати близькосвітлових швидкостей. Для цього йому потрібно буде максимально наблизитися до Сонця, занурившись у верхні шари атмосфери зірки.

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За словами одного з керівників місії Ніколін Віалл, "у нас є можливість засунути градусник в саму корону (так називають зовнішні шари атмосфери Сонця) і подивитися, як піднімається температура".

Від пекучих променів зонд вкриє безпрецедентний термозахист: екран з багатошарового вуглепластика товщиною близько 12 см і складна система з семи датчиків, завдання якої - автономно, без сигналу з Землі, контролювати, щоб апарат завжди був повернутий до Сонця потрібною, тобто захищеною, стороною.

Варто "Паркеру" хоча б частково висунутися за захисний екран - і апарат, на створення і запуск якого витрачено 1,5 млрд доларів, ризикує в кращому випадку вийти з ладу, а в гіршому - перетворитися в згусток плазми.

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Щоб зрозуміти, як 12-сантиметровий екран може захистити від руйнівної спеки зірки, потрібно пам'ятати про різницю між теплом і температурою. Температура вимірює, наскільки швидко рухаються частинки, а тепло - загальна кількість енергії. Частинки можуть рухатися з неймовірною швидкістю (висока температура), але якщо їх кількість невелика, то і передати багато енергії вони не зможуть. Наприклад, ви можете безболісно ненадовго засунути руку в розігріту духовку - але не в киплячу воду.

У відкритому космосі - в умовах майже повного вакууму - частинок, здатних розігріти апарат, мізерно мало. Верхні шари сонячної корони надзвичайно розріджені, і хоча температура там досягає мільйонів градусів, захисний екран "Паркера" нагріється тільки до 1300-1400 градусів.

При цьому сам апарат буде працювати в досить комфортних умовах близько 30 градусів за Цельсієм, а "хвіст" триметрового зонда, відвернутий від Сонця, і зовсім буде занурений в справжній космічний холод - близько 130 градусів нижче нуля. Задню частину "Паркера" навіть доведеться додатково нагрівати, щоб могла нормально працювати розташована там електроніка.