этот материал доступен на русском

У Росії хочуть перевірити, чи були американці на Місяці

18:23, 24 листопада 2018
Наука та IT
1071 0
Ілюстрація / REUTERS

Читайте такожУ США симуляцію життя на Марсі переформатували під колонію на Місяці

Про це заявив голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін на зустрічі з президентом Молдови Ігорем Додоном під час відвідин компанії «Російські космічні системи», передає радіо Свобода.

«Ми таке завдання поставили – полетіти перевірити: чи були вони чи ні… Вони кажуть, що були, ми перевіримо», – цитують Рогозіна російські ЗМІ.

Він також повідомив, що російська держкорпорація «Роскосмос» і американська NASA вже почали готувати екіпажі до роботи в екстремальних умовах місячної орбіти.

Напередодні Рогозін заявив, що в кінці 2020-х років планується почати будівництво російської місячної бази, а перша висадка російських космонавтів на Місяць запланована на початок 2030-х років.

У вересні Дмитро Рогозін заявляв, що Росія не хоче брати участь в американському проекті навколомісячної станції Lunar Orbital Platform – Gateway (Deep Space gateway) «на других ролях». «Ми створюємо свою транспортну систему», – повідомив тоді голова «Роскосмосу». Він пообіцяв, що Росія створить власну місячну наукову станцію спільно з країнами БРІКС (Бразилією, Індією, Китаєм).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#США#місяць