этот материал доступен на русском

NASA успішно посадило робота InSight на Марсі (відео)

02:03, 27 листопада 2018
Наука та IT
446 0
Після піврічної подорожі, космічний апарат InSight здійснив посадку на поверхню Марса / NASA

Читайте такожЗонд "Інсайт" готується сісти на Марс після шести місяців польоту

Цей апарат розроблений для поглиблення знань про структуру червоної планети. Це вже дев'ятий робот, якого відправляють на Марс, і як всі попередники він мав пережити "7 хвилин жаху" - це час, протягом якого апарат з надзвуковою швидкістю проникає в тонку атмосферу планети і відразу сповільнює свій рух, щоб плавно опуститися на поверхню.

InSight успішно впорався із завданням, і паралельно "звітував" про кожен свій крок на сторінці в Twitter. Крім того про успішне приземлення свідчить і перше фото, яке робот передав з Марса.

"Моє перше фото на Марсі! Мій об'єктив ще в чохлі, але я просто повинен був показати вам свій новий будинок", - написано на сторінці робота.

Зонд приземлився на плоску рівнину, відому під назвою Elysium Planitia, поряд з екватором Червоної планети. Місія InSight буде тривати 728 днів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #NASA#Марс