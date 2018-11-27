NASA успішно посадило робота InSight на Марсі (відео)

Американське космічне агентство NASA успішно посадило робота InSight на Марсі. Сталося це близько 21.50 за київським часом.

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Цей апарат розроблений для поглиблення знань про структуру червоної планети. Це вже дев'ятий робот, якого відправляють на Марс, і як всі попередники він мав пережити "7 хвилин жаху" - це час, протягом якого апарат з надзвуковою швидкістю проникає в тонку атмосферу планети і відразу сповільнює свій рух, щоб плавно опуститися на поверхню.

InSight успішно впорався із завданням, і паралельно "звітував" про кожен свій крок на сторінці в Twitter. Крім того про успішне приземлення свідчить і перше фото, яке робот передав з Марса.

"Моє перше фото на Марсі! Мій об'єктив ще в чохлі, але я просто повинен був показати вам свій новий будинок", - написано на сторінці робота.

Зонд приземлився на плоску рівнину, відому під назвою Elysium Planitia, поряд з екватором Червоної планети. Місія InSight буде тривати 728 днів.