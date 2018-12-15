Астронавт розповів, як екіпаж "Аполлон-8" зробив знаменитий знімок "Схід Землі" (відео)

Астронавти на борту були більше вражені виглядом Землі, що піднімається над Місяцем, а не близькою поверхнею Місяця.

У грудні 1968 року "Аполлон-8" вийшов на орбіту Місяця. Він став першим космічним кораблем, що досяг місячної орбіти.

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Але астронавти на борту були більше вражені виглядом Землі, що піднімається над Місяцем, а не близькою поверхнею Місяця, передає Бі-бі-сі. Полковник Френк Борман, командир "Аполлона-8", згадує політ. "Ми палили маршовий двигун хвилини чотири, щоб загальмуватися і здійснити перехід на орбіту. Ми подивилися вниз. Там був Місяць. Це момент, коли ми побачили його вперше. Поверхня Місяця була сильно пошкоджена метеоритами, поцяткована дірками і кратерами. Але мене найбільше вразила абсолютна відсутність кольору. Приблизно на п'ятому-шостому витку ми подивилися вгору, і там була Земля на задньому плані, вона піднімалася над поверхнею Місяця", - розповів Борман.

"Боже мій, тільки поглянь на цю картинку. Це схід Землі. Яка краса. Відмінний кадр": - Білл Андерс буквально схопив камеру і зробив цей знімок - уточнив Борман.

За його словами, контраст між спотвореним Місяцем і красивою блакитною Землею був приголомшливий. "У всьому Всесвіті тільки Земля мала кольори. На блакитній поверхні були помітні білі хмари і коричнево-рожеві континенти", - розповів комсонавт.

Він зазначив, що ніхто з них не замислювався, що прилетівши на Місяць більше зацікавиться Землею. "Та фотографія Землі дала нам чітке уявлення про те, яка наша планета тендітна", - зазначив він.