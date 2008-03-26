Урядовий комітет схвалив створення Держкомітету інформатизації

Урядовий комітет з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності схвалив створення Державного комітету інформатизації України.

Як повідомляє прес-служба першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, під головуванням якого відбулося засідання Урядового комітету, “в контексті реалізації Національної програми інформатизації обговорено та схвалено для подальшого розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України питання створення Державного комітету інформатизації України на базі відповідного управління Міністерства транспорту та зв’язку”.