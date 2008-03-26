Урядовий комітет схвалив створення Держкомітету інформатизації
06:55, 26 березня 2008Наука та IT
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...у контексті Національної програми
|Олександр Турчинов
Як повідомляє прес-служба першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, під головуванням якого відбулося засідання Урядового комітету, “в контексті реалізації Національної програми інформатизації обговорено та схвалено для подальшого розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України питання створення Державного комітету інформатизації України на базі відповідного управління Міністерства транспорту та зв’язку”.
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