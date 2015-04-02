У NASA анонсували найкоротший за останнє століття "кривавий Місяць"

За розрахунками астрономів, місячне затемнення почнеться о 9 годині ранку в суботу за Гринвічем (12 годин дня за Києвом), коли земна тінь почне закривати диск Місяця від світла Сонця.

Через три години, в 11 годин 57 хвилин за Грінвічем (14 годин 57 хвилин за Києвом), затемнення досягне повної фази, яка триватиме всього п'ять хвилин.

Читайте такожСьогодні на Землі можна буде спостерігати повне сонячне затемнення

Насолодитися видом "кривавого Місяця" зможуть жителі російського Далекого Сходу, Східного Сибіру, держав Східної і Південно-Східної Азії, громадяни Сполучених Штатів і Канади, а також Мексики та Австралії.

НАСА та інтернет-обсерваторія Slooh організують трансляції цієї знаменної події для жителів тих куточків Землі, які не зможуть побачити його.

Дане затемнення є третім у своєрідній четвірці повних місячних затемнень, які відбувалися чи ще відбудуться в минулому і нинішньому році.

Перше з них відбулося 15 квітня 2014 року, друге - у жовтні минулого року, а останнім відбудеться 28 вересня поточного року. Попередня подібна четвірка затемнень відбулася в 2003 році, а всього за весь прийдешній вік буде лише вісім подібних епізодів, повідомляє РИА Новости.

Місячні затемнення відбуваються, коли природний супутник нашої планети, рухаючись навколо Землі, входить у земну тінь. Якби площини орбіти Місяця і Землі збігалися, то місячні затемнення повторювалися б кожен місяць. Але кут між ними становить 5 градусів: щоб сталося затемнення, Місяць у повні повинен знаходитися в точці перетину її орбіти і площини земної орбіти - екліптики. За рік зазвичай відбуваються одне-два місячних затемнення.