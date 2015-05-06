Вчені розкрили секрет привітності і похмурості націй

До такого висновку дійшли вчені в ході масштабного дослідження, об'єктом якого стали емоції і культура їх вираження у різних країнах світу, пише "Моя планета".

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В анкетуванні взяло участь 5000 осіб з 32 країн. Їм пропонувалося відповісти, як вони будуть себе вести в тій чи іншій ситуації: коли щасливі, коли засмучені, коли відчувають себе ніяково. При цьому враховувалося, наскільки відверто вони будуть проявляти емоції в залежності від того, чи знаходяться одні або в суспільстві.

Демонстрація емоцій оцінювалася вченими в діапазоні від «показати більше, ніж ви відчуваєте» до «приховати свої емоції за посмішкою». При аналізі відповідей дослідники враховували історичну неоднорідність населення країн, з яких походили учасники.

Якщо на формування нації практично не впливали мігранти в останні 500 років, їй надавався коефіцієнт історичної гетерогенності 1. Таку «оцінку» отримали Китай і Японія. Якщо ж вплив був суттєвим, то коефіцієнт збільшувався. Наприклад, для Канади він склав 63, оскільки канадці є нащадками мігрантів із 63 різних країн світу. Коли вчені підрахували результати, вони виявили, що в країнах, населених нащадками мігрантів, люди схильні до більш експресивного прояву емоцій.

На наступному етапі дослідники звузили коло учасників: вони опитали 726 осіб із дев'яти країн - США, Канади, Японії, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Ізраїлю, Нової Зеландії. Респондентам показували фотографії усміхнених людей і просили припустити, чим викликана посмішка. Пропонувалися різні варіанти відповідей: «людина щаслива», «вона хоче вам щось продати», «вона відчуває своє підлегле становище» та ін. Відповіді учасників вчені оцінювали з урахуванням коефіцієнта історичної гетерогенності їх країни. Виявилося, що люди з країн з великою часткою мігрантів частіше інтерпретували посмішку як прояв дружнього настрою, вірячи в її щирість, в той час як люди з країн, позбавлених впливу міграції, були схильні бачити в усмішці знак соціальної ієрархії, зокрема запобігливість перед вищим начальством.

Відмінності культури емоцій автори дослідження пов'язують з еволюцією людини та історією розвитку країн. Мігранти, що приїжджають в багатонаціональні країни, змушені були долати мовний бар'єр, для цього їм доводилося підсилювати міміку і частіше посміхатися. У країнах закритого типу, де превалює одна нація, складалася соціальна ієрархія і було прийнято пригнічувати справжні почуття. Наприклад, в Японії виробилася «службова» посмішка: підлеглі приховують з її допомогою своє незадоволення або незручність перед начальством.

Керівник дослідження Паула Ніденталь, психолог з університету Вісконсіна в Мадісоні, зазначає, що під впливом міграції в США і на Заході сформувалася культура більш виразної демонстрації емоцій, ніж в Китаї і в інших східних країнах. У майбутньому вона планує провести аналогічне дослідження виключно в США, щоб простежити вплив міграції на усмішливість американців, що живуть в різних штатах.