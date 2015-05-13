Фізики знайшли антиматерію в двокілометровій грозовій хмарі

Антиматерію фізики визначили за її анігіляцією (знищенням) — реакцією між матерією (в даному випадку — електронами) і її антиречовиною (антиелектронами — позитронами), в результаті якої утворюється гамма-випромінювання, пише Лента.ру з посиланням на сайт Nature.

До таких висновків учені дійшли, закінчивши аналіз даних, отриманих 21 серпня 2009 року, коли літак Gulfstream V займався радіолокацією узбережжя штату Джорджія. Тоді повітряне судно потрапило в грозову хмару, а його детектори зафіксували три піки гамма-випромінювання з енергіями 511 кілоелектронвольт.

Кожен такий пік тривав приблизно п'яту частку секунди і супроводжувався іншими, більш низькими сигналами. Проаналізувавши дані, вчені визначили, що літак опинився в хмарі антиматерії, розміри якої і її склад згодом визначалися фахівцями.

На думку експертів, існуюча атмосферна активність, зокрема блискавки, не може призводити до утворення такого високоенергетичного випромінювання. Найбільш прийнятним його поясненням вчені порахували проліт Gulfstream V крізь хмару з позитронами.

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Експерти в цілому згодні, що піки, зафіксовані приладами літака, що виникли через анігіляцію матерії і антиматерії. Однак вони обережні у своїх оцінках розмірів хмари. Так, фізик Джаспер Киркби з Церну, який займається розслідуванням інциденту, вважає, що розміри хмари повинні бути набагато меншими.

Вчені збираються продовжити дослідження спостережуваного атмосферного ефекту. З цією метою в райони грозових хмар вони посилають повітряні кулі з необхідною апаратурою. Крім того, вони планують використовувати захищений літак — американський штурмовик Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II.