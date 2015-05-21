Вчені зняли на відео атаку Т-кілерів на ракові клітини

Про це пише Лента.ру з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Immunity.

Т-кілери, або цитотоксичні Т-лімфоцити — це білі кров'яні тільця, що спеціалізуються на знищенні вірусів і пухлинних клітин. В одній чайній ложці крові їх близько п'яти мільйонів.

На відео Т-лімфоцити представлені як аморфні кульки помаранчевого і зеленого кольору. Вони швидко рухаються, безупинно обстежуючи навколишнє середовище.

Як тільки Т-кілер виявляє ракову клітину (показані синім), мембранні «пальці» лімфоцита перевіряють її. Після такого «встановлення особи» Т-кілер зв'язується з кліткою і вводить отруйні білки (показано червоним) у мікротрубочки на її поверхні. Згодом, лейкоцит проколює цю поверхню, дозволяючи отруйному вантажу знищити ракову клітку.

«В нашому організмі, де клітини знаходяться в тісному сусідстві один з одним, Т-кілери повинні чітко обирати ціль — інакше вони завдадуть шкоди сусіднім здоровим клітинам. Як тільки цитотоксини потрапляють в пухлинну клітину, та приречена. Нам залишається лише спостерігати за її знесилюванням і смертю. А Т-кілер продовжує свій рух, жадібно шукаючи нову здобич», — розповів керівник дослідження Гілліан Гріффітс (Gillian Griffiths).

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Зображення для сповільненої зйомки у високій якості були отримані за допомогою двох методів мікроскопії — конфокальної та світлового листа. Ученим довелося знімати окремі зрізи об'єктів, а потім «зшивати» їх для отримання тривимірних зображень цілої клітини. Так дослідники змогли уточнити послідовність подій при атаці на ракову клітину.

Раніше УНІАН повідомляв, що фахівці з Університету Клемсона з'ясували: малина знищує ракові клітини. Вчені давали тваринам витяги з малини. В результаті більше 90% клітин пухлини кишечника гинули.