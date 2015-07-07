У Британії показали перше відео на хмарах

08:48, 07 липня 2015
Наука та IT
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Британський художник Дейв Лінч (Dave Lynch) створив апарат, за допомогою якого можна проектувати на хмари рухомі зображення.

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У розробці конструкції під назвою Project Nimbus брав участь спеціаліст у галузі хімічної фізики, доктор Майк Нікс (Mike Nix), передає Lenta.ru з посиланням на портал Gizmodo.

Прилад розмістили на борту легкого літака моделі «Сессна 172». Під час експерименту проекція стрибаючого коня з вершником була чітко помітна на хмарах з відстані в 50 метрів. Надалі дослідники планують удосконалити технологію, щоб передачу анімованих зображень можна було здійснювати з землі та з води.

На створення арт-проекту Лінча надихнула доповідь про можливі способи використання голограм у військових цілях. Серед варіантів автори доповіді пропонували показувати над ворожою столицею зображення неназваного стародавнього бога, щоб деморалізувати жителів.

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Перший прототип пристрою був створений художником у 2007 році. За основу для нього взято зоопраксіскоп — проекційний апарат, винайдений фотографом Едвардом Мейбриджем у 1879 році. Лінч і його колеги додали в конструкцію напівсферичні лінзи, через які проходить світло від лазера потужністю 2,5 вт. Зображення вершника — також відсилання до експериментів Мейбріджа.

Зоопраксіскоп — попередник сучасних кінопроекторів, важливою деталлю якого був великий скляний диск діаметром більше метра. На його краю наносилися знімки будь-якої фігури (зазвичай це були тварини) на різних стадіях руху. Коли диск обертався, світло від потужної лампи, що проходило, крізь нього, створювало на білому екрані ілюзію анімованого зображення.

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