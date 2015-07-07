Японський метеосупутник "Хімаварі-8" передав на Землю перші фотографії

Здатний попереджати про стихійні лиха японський метеосупутник "Хімаварі-8", виведений на орбіту в жовтні минулого року, передав на Землю перші фотографії.

Перші кольорові зображення були передані до контрольного центру близько 11:30 за місцевим часом (05.30 за київським часом), повідомляють РИА Новости з посиланням на сайт Головного метеорологічного агентства Японії.

Метеосупутник "Хімаварі-8", що в перекладі означає "соняшник", значно перевершує своїх попередників по точності спостереження і швидкості аналітичних операцій. Дані про тайфуни та грозові хмари в районі Японського архіпелагу будуть збиратися з частотою раз на 2,5 хвилини. Кольорові зображення дозволять фахівцям відрізнити звичайні гірські хмари від вулканічного газу, що дасть їм можливість зібрати більш точну інформацію і спрогнозувати виверження.

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Наразі супутник обертається на робочій орбіті за 36 тисяч кілометрів від Землі і після кількох тестів замінить свого попередника "Хімаварі-7".