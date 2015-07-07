На 50% менша: GoPro показала нову відеокамеру для активного відпочинку
Засновник компанії зазначив, що перед інженерами GoPro стояло амбітне завдання створити найменшу, найлегшу та найзручнішу камеру, яку можна буде називати HERO.
Компанія GoPro Inc., що відома своїми відеокамерами для активного відпочинку серії HERO, анонсувала випуск моделі HERO4 Session, що на 50 відсотків менша та на 40 відсотків легша в порівнянні зі звичайною HERO4. Про це повідомляється в прес-релізі виробника, що надійшов у редакцію «Ленты.ру».
Основною перевагою новинки вважається міцний вологонепроникний корпус, який дозволяє використовувати камеру майже в будь-яких, навіть найбільш екстремальних умовах без додаткового захисного боксу.
Пристрій також має ще дві якісні відмінності. Так, HERO4 Session керується всього однією кнопкою і до неї не буде потрібно купувати спеціальні тримачі. Власники старих камер GoPro зможуть використовувати вже наявні кріплення.
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У промові, присвяченій випуску новинки, генеральний директор і засновник компанії зазначив, що перед інженерами GoPro на цей раз стояло амбітне завдання створити найменшу, найлегшу та найзручнішу камеру, яку можна буде називати HERO.
HERO4 Session знімає відео у форматі 1080 рядків з частотою 60 кадрів на секунду, 720 рядків з частотою 100 кадрів на секунду і 1440 рядків з частотою 30 кадрів на секунду. Камера дозволяє робити 8-мегапіксельні фотографії, підтримує серійну зйомку фото і Time Lapse (коли камера робить по кадру в певний проміжок часу).
Камера володіє повним функціоналом GoPro HERO4 і налаштовується через мобільний додаток GoPro App або пульт дистанційного керування Smart Remote, який можна придбати окремо.