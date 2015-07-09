У Facebook з'явиться власний музичний сервіс

Наступним кроком стане запуск музичних відео в соціальній мережі, який потім переросте у створення власного аудіосервісу, повідомляє ZN.UA з посиланням на Music Ally.

Стало відомо, що підготовка створення власного аудіо-відео сервісу перебуває на завершальній стадії, тому про його запуск можна говорити вже в найближчі кілька місяців.

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Запуск буде здійснено, щойно розробники пересвідчаться в тому, що система працює надійно і якісно і щойно будуть підписані всі необхідні ліцензійні угоди.

Раніше УНІАН повідомляв, що тепер незареєстрованому в соціальній мережі користувачу на стартовій сторінці Messenger доступна опція Not on Facebook. Обравши її, можна створити обліковий запис, надавши тільки ім'я, телефонний номер і фотографію, яка буде відображатися навпроти його імені. Поки опція доступна в США, Канаді, Перу та Венесуелі. Про дати запуску в інших країнах не повідомляється.