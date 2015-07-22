Apple заборонила користувачам бета-версій iOS 9 залишати відгуки в App Store

Міра була прийнята у відповідь на прохання розробників і власників прав на програми, оскільки програмні продукти виявилися не готові для роботи на пристроях передрелізної версії iOS 9, передає Lenta.ru з посиланням на ресурс TechCrunch. Спочатку вони і не повинні бути повністю адаптовані під бета-версії мобільних операційних систем. Про це йдеться в умовах угоди, але власники iPhone і iPad, які бажають скоріше отримати нову версію, часто її не читають.

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У цьому році Apple вперше зробила доступною для всіх користувачів попередню бета-версію чергової iOS. З 2008-го всі передрелізні мобільні операційні системи були доступні лише власникам пристроїв, підписаних сертифікатами розробника. Володарі таких смартфонів і планшетів, як правило, розуміють суть бета-тестування і з повагою ставляться до результатів праці колег. У той же час реакція звичайних користувачів на кожен непрацюючий в iOS 9 beta додаток стала вкрай негативною.