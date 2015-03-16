У США розробляють окуляри доповненої реальності для астронавтів МКС

NASA з компанією-партнером розробляє окуляри доповненої реальності. Отриманий аксесуар агентство збирається запропонувати використовувати астронавтам на Міжнародній космічній станції (МКС), а також впровадити в конструкцію майбутніх скафандрів. Про це інформує портал Business Insider, передає Lenta.ru.

Партнером NASA в цьому проекті виступає компанія Osterhout Design Group з Сан-Франциско. Нові окуляри допоможуть астронавтам у ремонті устаткування, дозволять брати участь у відеоконференціях, скоротять час навчання на Землі і звільнять руки від гортання інструкцій у паперовій та електронній формах, що особливо важливо під час виникнення надзвичайних ситуацій.

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NASA повідомляє, що, знаючи про окуляри Google Glass, космічне агентство шукало підтримки в інтернет-гіганта при створенні такого пристрою. Корпорація ж відповіла агентству відмовою, пояснивши, що збирається зосередитися виключно на споживчому використанні своїх пристроїв. Тоді NASA оголосило конкурс компаній, на якому розглянуло проекти, що пропонують створення таких окулярів спеціально для астронавтів.

Osterhout Design Group, що стала переможцем, розробляє окуляри на замовлення уряду США та державних органів країни протягом останніх шести років. Також компанія відома тим, що створила розумні окуляри R-6S для промислових замовників. Ці окуляри працюють на базі чотирьохядерного процесора Qualcomm Snapdragon 805, кожне ядро якого розганяється до частоти 2,7 гігагерца, мають 3 гігабайти оперативної пам'яті і 64 гігабайти RAM-пам'яті.

Окуляри мають камеру з функцією автофокусу і яка знімає відео в HD-дозволі, підтримують передачу даних стандартів Bluetooth 4.0 і Wireless Fidelity 802.ac, мають акселерометр, гіроскоп і магнітометр. Працюють R-6S від літій-іонній батареї ємністю 1300 міліампер-година з фреймворком від Android 4.4 (Kit Kat).

Нові окуляри для NASA отримають більш просунуті характеристики і будуть адаптовані для використання в космосі. Терміни їх створення не повідомляються.