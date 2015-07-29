Nokia почне випускати камери віртуальної реальності

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Reuters.

Фінська компанія Nokia, у минулому один з провідних виробників мобільних телефонів, заявила, що має намір почати випуск камер віртуальної реальності, які створюватимуть 3D-фільми та ігри, переглядати які можна буде за допомогою спеціальної гарнітури.

Пристрій, який компанія представила в Лос-Анжелесі, знімає відео з розворотом на 360 градусів, оснащений 8 сенсорами та мікрофонами.

Камера стане першим цифровим продуктом Nokia, і компанія розраховує, що пристрій стане поштовхом до її подальшого зростання.

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Як повідомляв УНІАН, 25 липня Єврокомісія (ЄК) ухвалила операцію зі злиття фінської компанії Nokia з французької Alcatel-Lucent вартістю 15,6 мільярда євро.