Сьогодні Землю накриє геомагнітна буря

Кілька днів тому на Сонці стався так званий корональний викид маси, який був спрямований в бік Землі, передає ТСН з посиланням на повідомлення геліогеофізичної служби Інституту прикладної геофізики імені академіка Федорова.

Водночас, якої сили може бути магнітна буря, вчені не уточнюють.

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Зазначається, що метеозалежні люди під час таких бур можуть відчувати нездужання, головний біль, запаморочення, прискорене серцебиття, а також страждати від загострення хвороб і безсоння. Крім того, геомагнітну активність зазвичай погано переносять люди з надлишковою масою тіла та ті, хто страждає від вегетосудинної дистонії.

Сильні геомагнітні бурі можуть викликати порушення зв'язку і систем навігації.