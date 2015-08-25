У США створили програму для визначення авторства фотографій

Вона заснована на згорткових нейронних мережах, які навчали на великій базі зображень, повідомляє "Новое время" з посиланням на видання N+1.

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Автори зібрали 120 тис. знімків різних жанрів, зроблених 25 відомими фотографами протягом усього XX століття. Для навчання програми вчені експериментували з різними наборами ознак, щоб визначити, які з них дають найкращі результати для розпізнавання.

В якості тесту із загальної бази було відібрано по 20 знімків кожного фотографа, які не використовувались для навчання. Програма намагалася визначити їх авторство, а вчені аналізували, які ознаки найактивніше при цьому використовувалися.

Виявилося, що найбільший внесок при розпізнаванні вносили дрібні ознаки, визначені автоматично. Алгоритм в основному спирався на зміст фотографії. Автори дослідження не наводять кількісних даних про роботу алгоритму, лише зазначають, що програма впоралася з тестом задовільно.

Вчені вважають, що подібні алгоритми можуть бути використані пошуковими ботами.