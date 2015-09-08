У мережі з'явилося відео про особливості нових iPhone 6s: буде рожевий колір

Дата реєстрації каналу і публікації ролика – 7 вересня. Варто відзначити, що ніяких доказів достовірності опублікованого відео власник каналу не наводить, пише iphones.ru.

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У ролику демонструються фотографії 4 сторінок сайту, інформація на яких відповідає чуткам, які ходили раніше. На першому слайді згадується використання алюмінію 7000 серії для додаткової міцності корпусу смартфонів. Другий слайд містить інформацію про розміри майбутнього iPhone 6s – 138,2х67,6х7,1 мм, яка також була підтверджена наступними вимірами корпусу. Нарешті, 3 і 4 слайди містять зображення iPhone 6s і iPhone 6s Plus в рожевому кольорі.

Глядачі каналу YouTube одноголосно називають відео підробкою, ну а правду світ дізнається вже завтра, під час презентації Apple, присвяченій новим iPhone, Apple TV, iPad 4 і iPad mini Pro.