Microsoft без згоди користувачів встановлює на їхні комп'ютери Windows 10 - ЗМІ

Інформацію про це розповсюдило виданняThe Guardian.

За відомостями деяких ЗМІ автоматичні оновлення займають від 3,5 до 6 Гігабайт на комп'ютері користувачів. Внутрішня пам'ять деяких випущених недавно комп'ютерів на Windows, складає всього 32 Гігабайти. Це означає, що потенційні оновлення системи займуть близько 19% від загальної кількості пам'яті, встановленого на пристрої.

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Оновлення встановлюються на комп'ютери з Windows 7, 8 і 8.1, на яких включена функція автоматичного оновлення. Завантаження відбувається у фоновому режимі без відома користувачів. Якщо користувач використовує Інтернет з низькою швидкістю, то вони можуть викликати перебої з іншими важливими з'єднаннями.

В офіційній заяві Microsoft йдеться про те, що "ми встановлюємо файли, які знадобляться для установки Windows 10, на комп'ютери користувачів, які обрали функцію автоматичного оновлення. Ці файли знадобляться користувачам тоді, коли вони вирішать оновити версію операційної системи до Windows 10".