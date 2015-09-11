Нові технології дозволять уникнути втрати багажу (фото)

Компанія-виробник аксесуарів і багажу Tumi спільно з AT&T і LugTrack створив «електронну багажну бирку» - бездротовий ґаджет Tumi Global Locator, закріплюється на будь-якій валізі і здатний відстежувати її переміщення на всіх видах транспорту за допомогою технологій GPS, GSM, Wi-Fi і Bluetooth, повідомляє Лента.ру з посиланням на fashionmag.com.

Пристрій надійде у широкий продаж до кінця року.

Новинка передає сигнали на смартфон власника, який може використовувати спеціальний додаток для визначення місця розташування валізи. На борту літака під час польоту подача сигналу з електронного пристрою автоматично відключається.

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«В сучасному цифровому світі пов'язаних один з одним ґаджетів, смартфонів і планшетів ми надаємо клієнтам можливість контролювати всі аспекти їхнього життя, включаючи багаж з речами, якими вони користуються щодня, — прокоментував СЕО і президент компанії Tumi Джером Гріффіт (Jerome Griffith).

Компанія Tumi — виробник багажу та аксесуарів, заснована в США в 1975 році Чарлі Кліффордом. Творець бренда вибрав для його назви слово одного з діалектів перуанських індіанців, що означає «церемоніальний кинджал». Для виробництва валіз і сумок дизайнери марки широко використовують балістичний нейлон та інші інноваційні матеріали. З 2004 року Tumi входить в корпорацію Doughty Hanson & Co.