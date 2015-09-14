Вчені з'ясували, що сліпота допомагає тваринам економити енерговитрати

Про це свідчать дані порівняння шведськими вченими риб, які втратили зір, з глибоких печер Мексики з їхніми зрячими родичами приповерхневих вод, передає Lenta.ru з посиланням на CNET.

Стало відомо, що відмова від зору дозволила компенсувати дефіцит ресурсів в екстремальних умовах.

Учені працювали з особинами з популяції незрячих мексиканських тетр (Astyanax mexicanus), що орієнтуються в темряві за допомогою бічної лінії (яка дуже чутлива до вібрацій води). Найбільше уваги зоологи приділили ділянкам мозку, які керують зором у тетр, а також розрахунками витрат кисню, пов'язаних з роботою очей. Виявилося, що втрата зору (очей і зорової кори головного мозку) зберегла рибам від 5 до 15 відсотків енергетичних витрат (залежно від віку особини).

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Це відкриття привело вчених до думки про те, що зір є дуже енергоємним способом сприйняття, і багатьом тваринам довелося сильно придушити розвиток і обмежити функції нюху і слуху (й інших функцій організму), щоб дозволити собі очі і велику ділянку мозку, що обробляє візуальну інформацію.

Варто зазначити, що мексиканська тетра відома своєю сліпою печерною формою, яка відноситься до одного виду зі зрячою. У момент народження печерна тетра має очі, проте з віком вони заростають шкірою, а потім повністю зникають.

У 2014 році вчені також з'ясували, що для економії енергії риби відмовилися не тільки від зору, але і від добових ритмів («біологічного годинника»).