Прогулянка у відкритому космосі коштує $15 мільйонів

Півторагодинна прогулянка у відкритому космосі коштуватиме космічним туристам $15 мільйонів, повідомили РІА “Новости” в компанії Space Adventures, яка займається космічним туризмом.

"Space Adventures оголошує про те, що космічні туристи під час перебування на Міжнародній космічній станції тепер зможуть брати участь у виході у відкритий космос. Клієнти, зацікавлені в такій опції, зможуть провести за межами МКС до півтори годин", - повідомляє компанія.

Нині, згідно з програмою, космічні туристи вирушають на МКС на 10 днів. Космічна подорож і перебування на станції коштують близько $20 мільйонів. До програми також входить шестимісячний курс тренувань.

Додання виходу у відкритий космос подовжить подорож на 6-8 днів, повідомили в прес-службі Space Adventures.

РІА "Новости"