Цукерберг в прямому ефірі показав офіс Facebook і своє робоче місце (відео)

«Це наша перша пряма трансляція з штаб-квартири», говорить Цукерберг на початку відео.

При зйомці вперше була використана функція живого потокового відео в фейсбуці, передає Дождь.

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Під час цієї екскурсії Цукерберг розповів, що компанія переїхала в новий офіс всього кілька місяців тому. Сам офіс являє собою величезний відкритий простір без стін і кабінетів.

Всі співробітники сидять разом. За словами Цукерберга, це допомагає працювати в команді, ділитися ідеями і працювати в комунікації.

Глава Facebookтакож показав своє робоче місце. Окремого кабінету у нього немає, його стіл розташований разом з усіма.