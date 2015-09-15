Цукерберг в прямому ефірі показав офіс Facebook і своє робоче місце (відео)
Напередодні великої конференції з користувачами Facebook, яка пройде 15 вересня, засновник Facebook Марк Цукерберг провів екскурсію в прямому ефірі по новій штаб-квартирі компанії в Менло-парку в Каліфорнії.
«Це наша перша пряма трансляція з штаб-квартири», говорить Цукерберг на початку відео.
При зйомці вперше була використана функція живого потокового відео в фейсбуці, передає Дождь.
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Під час цієї екскурсії Цукерберг розповів, що компанія переїхала в новий офіс всього кілька місяців тому. Сам офіс являє собою величезний відкритий простір без стін і кабінетів.
Всі співробітники сидять разом. За словами Цукерберга, це допомагає працювати в команді, ділитися ідеями і працювати в комунікації.
Глава Facebookтакож показав своє робоче місце. Окремого кабінету у нього немає, його стіл розташований разом з усіма.