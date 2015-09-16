Користувачі iPhone і iPad сьогодні чекають остаточного релізу iOS 9 (відео)

Встановити нову версію мобільної ОС від Apple можна буде на iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch 5G, iPad 2, iPad 3, iPad 4 Air, Air iPad 2, iPad mini і iPad mini з дисплеєм Retina.

Також варто відзначити, що в iOS 9 буде ряд функцій, доступних тільки на планшеті.

В першу чергу мова йде про багатовіконний режим. У випадку з Air iPad 2 і iPad Pro користувачі зможуть працювати з двома програмами одночасно.

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Як повідомляв УНІАН, Apple випустить фінальну публічну версію операційної системи OS X El Capitan для комп'ютерів Mac 30 вересня.

Серед найбільш значущих оновлень El Capitan — графічний движок Metal, який забезпечує більш плавну графіку в іграх і ресурсномістких додатках, робота з двома додатками паралельно на одному екрані і новий системний шрифт San Francisco.